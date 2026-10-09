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Регион 29

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В Архангельской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 113 тысяч деревьев

В Архангельской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили 113 тысяч деревьев

В Поморье подвели итоги восьмого сезона всероссийской экологической акции по восстановлению лесов.Как сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, в этом году в регионе было высажено 113 тысяч деревьев.

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