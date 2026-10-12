Атака на холодильники: хакеры испортили продукты в 150 магазинах Франции

РЕН ТВ Более 150 супермаркетов французских розничных сетей Leclerc, Intermarche и Super U пострадали от хакерской атаки, нарушившей работу холодильного оборудования.
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