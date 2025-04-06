В московском храме радикальный исламист зарезал православного

Владислав Владислав Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!!

Владислав Владислав Путин много для страны сделал. И наша задача также начинать делать! На своих местах, по мере своих сил! А вы, сударь, провокатор!