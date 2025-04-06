Илью (Ильяса) Сафиуллина убили в храме Всемилостивого Спаса в центре столицы. Ваххабит буквально искрамсал тело Ильи ножом.
В московском храме радикальный исламист зарезал православного
Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!!
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9 час.
Владислав Владислав
Путин много для страны сделал. И наша задача также начинать делать! На своих местах, по мере своих сил! А вы, сударь, провокатор!
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9 час.
Юрий Вахрушев
Обойдётся, если вспомнить, что всё решают неприкасаемые… Вот ешшо одного Россиянина зарезали, ну и што…
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8 час.
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