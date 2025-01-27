В Госдуме назвали заявление Зеленского о переговорах воем: «Лучше ему помалкивать и ожидать решения»

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о переговорах с Россией, назвав его «политическим воем».
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