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Глава МИД Испании: Запад не планирует отправку военных на Украину

Глава МИД Испании: Запад не планирует отправку военных на Украину

Страны Запада не планируют отправлять на Украину для участия в боевых действиях своих военных. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству EFE.

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