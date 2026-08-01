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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что рад пяти подряд домашним матчам в РПЛ

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что рад пяти подряд домашним матчам в РПЛ

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" заявил, что рад переносу матча третьего тура против "Ростова" в Москву.

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