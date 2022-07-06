KFC продаст свой бизнес в России

Компания Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местным операторам.
Популярные статьи
- Обесцвеченные брови и эффект "глазированного пончика": 6 бьюти-трендов, которые любят Меган Фокс, Хейли Бибер и Белла Хадид
- Актрису Бетт Мидлер обвинили в трансфобии из-за ее поста: "Нас больше не называют женщинами — нас называют "людьми с вагиной"
- Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США
Свежие комментарии