Арвид Линдблад: «В 5-6 лет не мог представить, что не стану пилотом «Ф-1». Плана Б никогда не было»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад сообщил, что был убежден в попадании в «Формулу-1» еще в детстве, а также вспомнил заявление экс-советника « Ред Булл » Гельмута Марко – австриец в 2023 году заявил, что гонщик пробьется в чемпионат.