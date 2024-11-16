Пашинян пойдет до конца? Раскрыт исторический план США по Армении

70,5 тыс прочтений "Сегодня у нас есть очень хорошая возможность подвести итоги того, чего нам удалось достичь, а также сосредоточиться на будущем и на всем том, что мы можем сделать вместе", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.