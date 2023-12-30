Текст дня от Чёрной Молнии.Как показала практика, российские корабли уязвимы для западных ракет, а российские газопроводы уязвимы для взрывчатки.
О паритете
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Это выглядит логичным с точки зрения здравого смысла. НО. Нас же ещё не до Волги прогнали и полроссии не разрушили. Очухаемся, когда это сделают, мы же не Израиль.
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16 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжж...Пока по жопе не получим...не шевелимся.
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16 час.
САША ЛЕПАЕВ
они могут только языком. делом нет кишка как говорят тонка. сколько обещал Медведев вот пусть только попробуют по Крыму или по России хоть раз выстрелить. ну и что уде обстреляли корабли аэродромы по Москве запускали дроны. а где ответ. ну разбомбили немного на этом и все.нет достойного ответа и наверное не будет. почему банковская еще существует. почему помощь от запада не уничтожается сразу еще в дороге.почему сша не предъявлен ультиматум.что за наших чиновников боятся.... ведь деньги там семьи там. как можно что им предъявлять. у половина чиновникам с двойным гражданством. и это какая большая помеха. и как тормозит Россию просто ужас.неужели нельзя от этих предателей избавится. почему наши бойцы погибают. за тех чиновников которые давно продались западу.пора давно западу поставить ультиматум. а то правда и она наглядно видно всем... взрывают газопроводы а реакции ноль.топят корабли.это как понимать может хватит пора и западу ответить а не пальчиком грозить.
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16 час.
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