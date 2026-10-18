Одометр нашей Искры SW Кросс начал отсчитывать третий десяток тысяч километров. И хотя она еще не видела зимы, кое-какие выводы о комплектующих сделать можно.
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