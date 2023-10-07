Глава Азербайджана Алиев: Франция будет виновата в новых проблемах на Кавказе

Если на Южном Кавказе начнутся новые конфликты — в этом будет виновата Франция. Об этом сообщил лидер Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, слова президента опубликовали на его сайте.
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