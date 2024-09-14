БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Германия нанесла Турции предательский удар

Германия нанесла Турции предательский удар

Не устанем повторять, что для понимания исторических процессов, закручивающихся вокруг нашей страны, нужно отодвинуться подальше и посмотреть на картину мира в целом.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Бабки на ветер, как с северными потоками.
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17 час.

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