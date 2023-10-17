В зоне СВО на Украине погиб 35-летний доброволец из Ростовской области

Боец из города Донецка получил многочисленные осколочные ранения в ходе выполнения боевого задания.Стало известно о том, что в Донецке Ростовской области в понедельник, 16 октября, похоронили 35-летнего добровольца Максима Егорова, погибшего в зоне СВО на Донбассе.