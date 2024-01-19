Путин поручил правительству разработать большие генеративные модели ИИ для внедрения в экономике

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить разработку больших генеративных моделей искусственного интеллекта, чтобы потом использовать их в ключевых отраслях экономики с целью повысить производительность труда.
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