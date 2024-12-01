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Политика как она есть

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РИА Новости: полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси

РИА Новости: полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси

Полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС. Незадолго до этого корреспондент агентства передавал, что участники протеста продолжают занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям.

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