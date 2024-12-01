РИА Новости: полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси

Полиция Грузии снова начала разгон митинга в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС. Незадолго до этого корреспондент агентства передавал, что участники протеста продолжают занимать часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям.