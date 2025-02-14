Трамп объявил о создании крупного торгового маршрута с Индией

Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между Вашингтоном и Нью-Дели о совместной работе над созданием одного из крупнейших торговых маршрутов в истории во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 13 февраля в Белом доме.