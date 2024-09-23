Завершено расследование дела о вандализме у квартиры военкора «Известий»

Гагаринский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей столицы.
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