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ИЗВЕСТИЯ iz

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Завершено расследование дела о вандализме у квартиры военкора «Известий»

Завершено расследование дела о вандализме у квартиры военкора «Известий»

Гагаринский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей столицы.

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