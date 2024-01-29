Эксперт назвал пять надежных машин, которые стоят до 500 000 рублей

Рейтинг составил директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник. По словам специалиста, несмотря на то что к концу прошлого года средняя стоимость пятилетних машин составила около миллиона рублей, на российском рынке можно найти модели, не требующие дополнительных вложений, которые обойдутся вдвое дешевле.