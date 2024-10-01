Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Что думают о новой ядерной доктрине РФ на Западе: Польша заявляет о «проклятии», Италия абстрагируется

Что думают о новой ядерной доктрине РФ на Западе: Польша заявляет о «проклятии», Италия абстрагируется

Обновление ядерной доктрины РФ вызвало обеспокоенность Запада. Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ  Западные политики активно обсуждают новую ядерную доктрину России.

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Комментарии
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Лариса Козлова
Дуде неплохо бы историю подучить, прежде чем разбрасываться громкими словами о проклятии. Первыми оружие массового поражения применили так любимые пшеками США, президент Трумэн приказал бомбить японские города. Что-то не слышно проклятий в сторону американцев. Или у запада всё как всегда? - это другое?
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17 час.
Валерий Дюков
да НАТО окружло Россию полностью вокруг, и  дрочились, думали Русские сними будут бится сапёрными лопатами))))
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10 час.
Кошмар
Блинкен назвал новую доктрину России в сфере обороны - несвоевременной...  Кто не спрятался, я не виноват - ответил Путин.
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7 час.

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