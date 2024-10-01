Что думают о новой ядерной доктрине РФ на Западе: Польша заявляет о «проклятии», Италия абстрагируется

Лариса Козлова

Дуде неплохо бы историю подучить, прежде чем разбрасываться громкими словами о проклятии. Первыми оружие массового поражения применили так любимые пшеками США, президент Трумэн приказал бомбить японские города. Что-то не слышно проклятий в сторону американцев. Или у запада всё как всегда? - это другое?