AMI Paris запускает детскую линейку AMI Kids

AMI Paris выходит на рынок детской одежды с новой линией AMI Kids. В коллекции знакомая эстетика французского бренда адаптирована для детей: свободные силуэты, мягкий трикотаж и базовые вещи сочетаются с игривой палитрой зелёных, серых, синих и нейтральных оттенков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Принца Гарри не п...
- СС Гарри Стайлс зада...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым