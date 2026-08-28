AMI Paris запускает детскую линейку AMI Kids

AMI Paris выходит на рынок детской одежды с новой линией AMI Kids. В коллекции знакомая эстетика французского бренда адаптирована для детей: свободные силуэты, мягкий трикотаж и базовые вещи сочетаются с игривой палитрой зелёных, серых, синих и нейтральных оттенков.