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AMI Paris запускает детскую линейку AMI Kids

AMI Paris выходит на рынок детской одежды с новой линией AMI Kids. В коллекции знакомая эстетика французского бренда адаптирована для детей: свободные силуэты, мягкий трикотаж и базовые вещи сочетаются с игривой палитрой зелёных, серых, синих и нейтральных оттенков.

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