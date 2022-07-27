Трансплантация человеческих колбочек вернула дневное зрение мышам

Порядка 2,2 миллиардов человек во всем мире имеют проблемы со зрением. Потеря зрения — один из самых распространенных видов инвалидности в наше время, но сегодняшний день существует очень мало эффективных вариантов лечения этого недуга, если причина слепоты кроется в проблемах с сетчаткой.