Трансплантация человеческих колбочек вернула дневное зрение мышам

Порядка 2,2 миллиардов человек во всем мире имеют проблемы со зрением. Потеря зрения — один из самых распространенных видов инвалидности в наше время, но сегодняшний день существует очень мало эффективных вариантов лечения этого недуга, если причина слепоты кроется в проблемах с сетчаткой.
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