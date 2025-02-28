Сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья. Разбираемся с калориями, балансом БЖУ и последствиями

Масленица — время, когда хочется забыть про диеты и насладиться горячими, румяными блинами. Но сколько их можно съесть без вреда для фигуры и самочувствия?Оказывается, диетологи давно дали ответ на этот вопрос.
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