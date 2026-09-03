Сергей Собянин сыграл в шахматы с Сергеем Карякиным на марафоне «Сила России»

Сергей Собянин посетил всероссийский спортивный марафон «Сила России» в «Лужниках». Об этом мэр Москвы рассказал в личном блоге.
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