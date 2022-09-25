Заноза

13 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Мищенко
    Хоспидя, да Жозеп, мать его так Борелль, сельский дурачок в этом мире, от него ничего не зависит, совсем от слова НИЧ...Боррель до трибун...
  • Zoia Goldshtab
    Уржаться можно!!!!!!Финны отгородятся...
  • Дмитрий Гурин
    Дурень думкой богатеетФинны отгородятся...

Запад всё ещё лелеет надежды о победе над Россией

Запад всё ещё лелеет надежды о победе над Россией

Ни начало мобилизации, ни референдумы и предстоящее присоединение к России четырех бывших областей Украины пока что не повлияли на представление Запада о том, что же происходит, не привели к пониманию того, с чем он имеет дело, к осознанию того, чем является «вторжение России на Украину» Источник: РИА Новости Нет, стали чаще звучать призывы к переговорам, но в целом Запад по-прежнему считает (делает вид), что речь идет о конфликте двух государств, в котором он поддерживает одну из сторон и имеет все шансы на победу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх