Запад всё ещё лелеет надежды о победе над Россией

Ни начало мобилизации, ни референдумы и предстоящее присоединение к России четырех бывших областей Украины пока что не повлияли на представление Запада о том, что же происходит, не привели к пониманию того, с чем он имеет дело, к осознанию того, чем является «вторжение России на Украину» Источник: РИА Новости Нет, стали чаще звучать призывы к переговорам, но в целом Запад по-прежнему считает (делает вид), что речь идет о конфликте двух государств, в котором он поддерживает одну из сторон и имеет все шансы на победу.