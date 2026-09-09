360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 311 подписчиков

В Сочи после атаки БЭК ВСУ начался пожар на набережной, пострадал один человек

В Сочи после атаки БЭК ВСУ начался пожар на набережной, пострадал один человек

Украинские безэкипажные катера (БЭК) ВСУ атаковали Сочи, на набережной произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым