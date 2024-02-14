Соревнования по зимнему плаванию «Котовские моржи» пройдут в Долгопрудном

Зимний чемпионат по плаванию в открытой воде пройдет в Долгопрудном 25 февраля — об этом в эфире «Область перемен» рассказал президент Федерации зимнего плавания и закаливания Московской области Александр Выскребенцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии