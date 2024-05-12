ИИ федерального значения: правительственные учреждения США получат 17-Пфлоп...

ИИ федерального значения: правительственные учреждения США получат 17-Пфлопс суперкомпьютер на базе NVIDIA DGX SuperPOD H100Компания NVIDIA сообщила о том, что её система DGX SuperPOD ляжет в основу нового вычислительного комплекса для задач ИИ, который будет использоваться различными правительственными учреждениями США для проведения исследований в области климатологии, здравоохранения и кибербезопасности.