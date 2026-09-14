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Царьград

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До конца 2026 года в разных частях Новосибирской области будет построено 11 домов для льготников

До конца 2026 года в разных частях Новосибирской области будет построено 11 домов для льготников

Каждый объект находится на еженедельном контроле Министерства строительства региона.До конца 2026 года в районах Новосибирской области планируют завершить строительство 11 многоквартирных домов для детей-сирот и работников бюджетной сферы.

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