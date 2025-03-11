Киев пытается посеять панику и страх среди мирного населения Депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя RT массированную атаку БПЛА ВСУ на российские регионы, заявил, что это является демонстрацией отчаяния и истерики киевского режима, который не может контролировать ситуацию и препятствует мирному урегулированию украинского конфликта.