Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самый богатый пенсионер в СССР: сколько получал Клим Ворошилов

Климент Ворошилов вышел на заслуженный отдых в 1960 году. Формально — с почетом и без лишнего шума. Фактически — он сохранил за собой такой уровень жизни, которому позавидовали бы многие действующие министры.

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