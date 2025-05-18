Камоалева: лунный осколок, который притворяется спутником Земли

Открытый в 2016 году примерно 40-метровый астероид Камоалева считается самой стабильной квазилуной из известных на сегодня: по оценкам, он остается в этом качестве уже несколько сотен лет и продержится еще 200-700 лет.
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