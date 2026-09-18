Белоруссия помогает России наносить удары по границе с Польшей (КАРТА)

Белоруссия помогает России наносить удары по границе с Польшей. Благодаря четырём ретрансляторам реактивные дроны типа «Герань» преодолели огромное расстояние и нанесли удар по поезду и АЗС у польской границы, жалуются украинские военные аналитики.