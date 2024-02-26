Минэк не одобрил запрет на работу «недружественных» коллекторов в России

Минэкономразвития не поддержало предложение Минюста ограничить коллекторам, банкам и микрофинансовым организациям (МФО), имеющим связи с «недружественными» странами, возможность собирать долги с россиян, пишет РБК со ссылкой на отзыв министерства на проект президентского указа, который разработал Минюст.
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