В МЧС предупредили о волнах выше четырёх метров на Сахалине

В МЧС России предупредили о волнах выше четырёх метров у Охотоморского побережья Итурупа. «Днём 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
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