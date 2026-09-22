Узган төндә Россиядә дошманның 297 пилотсыз очкычы юк ителгән, дип хәбәр итә РФ Саклану министрлыгы. Хәрби ведомство мәгълүматы буенча, пилотсыз очкычларны Самара, Саратов, Түбән Новгород, Ульяновск һәм башка өлкәләр, шулай ук Кырым Республикасында юк иткәннәр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым