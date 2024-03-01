Больше 11 килограммов кокаина нашли в коробках с бананами в Петербурге

пресс-служба Северо-Западного таможенного управления Петербургские таможенники обнаружили свыше 11 килограммов кокаина стоимостью более 165 миллионов рублей в коробке с партией бананов, сообщили в пресс-службе региональной таможни.
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