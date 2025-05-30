Ловушка от Юли: эксперты сказали, кто собирается сместить Зеленского

Журнал Politico в статье назвал главу офиса президента Украины Андрея Ермака «безжалостным политическим кукловодом», который использует любые методы для устранения политических конкурентов и вчерашних союзников.
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