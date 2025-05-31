Монорельсу быть? Власти Ростовской области снова вспомнили о забытой идее

В последнее время в Ростове-на-Дону активно обсуждается идея строительства монорельса.Замгубернатора и министр транспорта Алёна Беликова в своём Telegram-канале отметила, что власти рассматривают несколько альтернативных вариантов общественного транспорта, и монорельс может стать одним из них.