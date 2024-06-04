В части Хабаровского края ожидается небольшое потепление, в части - снег

Во вторник, 4 июня, жителям Хабаровского края предлагается насладиться теплой погодой без осадков. По данным синоптиков Дальневосточного гидрометцентра, температура воздуха в регионе значительно повысится.
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