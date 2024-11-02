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The Spectator, Великобритания. Иностранцы с Запада едут в Россию: "хотят растить детей в условиях свободы"

The Spectator, Великобритания. Иностранцы с Запада едут в Россию: "хотят растить детей в условиях свободы"

Москва получает примерно по пятнадцать запросов каждый день, и около 3 500 западных граждан уже обосновались в России с 2021 года, пишет Spectator со ссылкой на депутата Госдумы Марию Бутину.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Очень подходит эта статья под мой комментарий от 2 октября 2024 года, посвящённой статье, рассказывающей об одном Указе нашего Президента - чтобы было понятно о чём была статья - цитата из неё: &quot;Указ, подписанный президентом 19 августа, фактически и юридически открывает двери в Россию иностранным гражданам, которые не принимают, как сказано в документе, «деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Вот мой комментарий к ней: &quot;А по-моему это - МАНИЛОВЩИНА !!! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - своих, не только русских этнически, а СОВЕТСКИХ по менталитету (например - &quot;русских немцев&quot; , я уже не говорю о прибалтийских русскоязычных) надо возвращать; ВО ВТОРУЮ - избавляться от полуграмотных &quot;незаменимых специалистов&quot;, начинающих уже диктовать свои правила на российской территории; А УЖ В ПОСЛЕДНЮЮ - предаваться мечтаниям, типа: &quot;Как бы было прелестно, если бы к нам готовые высококлассные работники приехали&quot;! Никто не обращал внимания, что где-то на среднем уровне российской власти УМЫШЛЕННО тормозятся попытки наших заграничных соотечественников получить российское гражданство, В ТО ВРЕМЯ КАК оно чуть ли не автоматически раздаётся полуграмотным &quot;незаменимым специалистам&quot; из бывших советских азиатских республик и их домочадцам? По-моему - ВЫГОДНЕЙШИЙ БИЗНЕС для наших &quot;богатеньких буратинок&quot; - ПОЧТИ РАБСКИЙ ТРУД полуобразованных мигрантов! Меня всегда удивлял парадокс: с одной стороны - у нас МАССА местных безработных, и с другой стороны, как нас уверяют: &quot;Нехватка рабочих рук&quot;! Нас &quot;лечат&quot; сказками, будто &quot;местные (что уж говорить о соотечественниках из-за границы) на низкооплачиваемую работу не пойдут&quot;! Я вижу здесь просто ЛОББИЗМ наших &quot;нащяльника-ма&quot;: труд малообразованных мигрантов - РАБСКИЙ, им ВЫГОДНЫЙ, а грамотным людям ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ НАДО - они свои права отстоять смогут! Денег же от использования дешёвой рабочей силы полуграмотных мигрантов у них хватает - в том числе и на &quot;откаты&quot; нерадивым представителям госвласти, и на лоббизм,короче: &quot;Кто девушку ужинает - тот её и танцует&quot;! Если вдуматься, подлежат осуждению - не рядовые &quot;Равшаны&quot; и &quot;Джамшуты&quot;, а их ЗЕМЛЯЧЕСТВА, по-моему - типичные ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ !!! Насколько я понимаю - ИМЕННО ОНИ находятся в преступной цепочке: наниматель РАБСКОГО МИГРАНТСКОГО ТРУДА (&quot;нащяльника-ма&quot;) - купленное им ЗЕМЛЯЧЕСТВО - купленный ими обоими (а в конечном счёте тем же &quot;нащяльника-ма&quot;, купившим землячество) - продажный представитель государственной власти! Если уж объективные обстоятельства приводят к различию интересов нанимающих по дешёвке мигрантов &quot;нащяльника-ма&quot; и государства - надо как-то государству сделать так, чтобы было ВЫГОДНО нанимать не полуграмотных &quot;Джамшутов&quot;, а грамотных соотечественников! Тупо административно (&quot;запрещать&quot; и &quot;не пущать&quot;) - малопродуктивно - всегда найдутся лазейки,только преступность поднимется! А если ВЫРАБОТАТЬ ЗАКОНЫ,по которым &quot;буржуинам&quot; это будет выгодно - другое дело! Таким образом ЗЕМЛЯЧЕСТВА лишатся денег &quot;буржуинов&quot; - станут просто экономически НЕ НУЖНЫ - и САМИ СОЙДУТ НА НЕТ !!!
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Владимир Алтайцев
Мне не интересны  комментарии нациста  и идиота. Пшёл вон, подонок, историю не знающий.
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Иван Иваныч
&quot;Русский тот, кто Россию любит и ей служит.&quot; (Петр 1).
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