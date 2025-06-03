Карельские энтузиасты собирают клейма старинных кирпичей со всей республики

В Карелии продолжается сезон экспедиций, организованных Музеем кирпича в Петрозаводске. Энтузиасты отправляются в труднодоступные места, преодолевая десятки километров по лесным дорогам, чтобы найти редкие кирпичи с клеймами и восстановить карту исторического кирпичного производства.