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«У меня три варианта: палатка, Фалеева со Степановой и Устюгов. Не пропаду». Губерниев о проживании в Малиновке, где пройдет ЧР

Ранее комментатор заявил, что ему не разрешили жить в доме на стадионе. Чемпионат России по лыжным гонкам состоится с 16 по 24 марта.

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