Тикнизян забил «Ростову» на 8-й секунде второго тайма. Секрет быстрого гола раскрыт ✅ После матча Наир рассказал, что выпил энергетик в перерыве.
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Тикнизян забил «Ростову» на 8-й секунде второго тайма. Секрет быстрого гола раскрыт ✅ После матча Наир рассказал, что выпил энергетик в перерыве.
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