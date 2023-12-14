Политолог о диалоге Владимира Путина с россиянами: «Для него это образ жизни»

Президент России Владимир Путин 14 декабря подвел итоги 2023 года. Глава государства отвечал на наиболее актуальные и назревшие вопросы, которые ему задавали как журналисты, так и рядовые граждане нашей страны.
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