Юрий Кузин назначен врио главы Госжилинспекции Петербурга

Ранее эту должность занимала Ольга Акацевич Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга назначен Юрий Кузин, который ранее занимал должность заместителя руководителя ведомства.
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