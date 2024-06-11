ТОП-10 Предателей Родины ждущие возмездия

Sergiy Che

Сталирасты как всегда восхваляя своего грузинского сатрапа, попутали жопу с пальцем - всех перечисленных ими предателей можно сравнивать скажем с Афанасием Шороховым который сдристнул после расстрела своего покровителя Берии в 50х годах с женой в Австралии и сдал кучу секретов КГБ или киллер из НКВД Николай Хохлов - в 1954 году он возглавил группу, которая должна была ликвидировать в ФРГ одного из лидеров русской эмиграции Георгия Околовича. Xoxлoв не только не выполнил поручение, но предупредил Околовича. Сдался американам и избежал всех попыток коллег его там замочить (помилован Ельциноидом в 90х и тусовался с оставшейся дома роднёй). Или Генох Люшков который во время сталинских репрессий драпанул через границу в Японию будучи комиссаром гозбезопасности 3 ранга, членом Верховного Совета СССР и главной "тройки" высшей на ДВ - НИКОГО ИЗ НИХ ДОСТАТЬ СОВКОВЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ НЕ СУМЕЛИ (хоть и пытались). А вот Троцкий никого не "предавал" - он был вторым человеком в хунте коммунякнутых - создателем РККА и РККФ. А создатель совковых спецслужб Феликс Дзержинский и вовсе голосовал ПРОТИВ Ленина ЗА Троцкого во время тяжелейшеей в 1918 - 1919г. при решении важнейших для них вопросов типа заключения брестского мира!! Сталин был тогда холуй Ленина (но когда Ленин стал паралитиком, то вот как раз ИЗМЕННИК Сталин его изолировал от политбюро созданной им же партии и заблокировал возможность попадания руководству ВКП(б) последнего письма Ленина, где тот запрещал Сталина подпускать к высшей власти. А потом, после смерти Ленина всё подмял под свой тоталитарный культ, уничтожив всё ленинское ближайшее окружение) На Троцкого напрямую тогда лапку поднять приссал - Троцкий уехал из СССР с кучей бабла и гигантским архивом который и был самое страшное для Сталина так как Троцкий разоблачал его как предателя идей Ленина и потому за Троцким агенты Сталина охотились и угробили его, но это была драчка двух лидирующих в хунте пауков... 😜