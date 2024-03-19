Силовики усилят охрану тюменского парка от наркокурьеров

За Гагаринским парком в Тюмени, который облюбовали наркокурьеры, усилят контроль силовые структуры. Там увеличат количество патрулей и рассмотрят возможность появления конной полиции, сообщил заместитель главы Тюмени Петр Вагин.
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