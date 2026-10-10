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Сергей Мигицко: ночевал в гримёрке с женой — а теперь бывшая и нынешняя жёны пьют чай вместе

Сергей Мигицко: ночевал в гримёрке с женой — а теперь бывшая и нынешняя жёны пьют чай вместе

Сергею Мигицко — 73 года. В Театре имени Ленсовета он служит с 1975 года, а всенародную любовь ему принёс Хлестаков в гайдаевском «Инкогнито из Петербурга».

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