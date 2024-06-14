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Аудит Пентагона выявил завышение на оружие для Киева на 1,9 млрд долларов

В Пентагоне в ходе проверки выявили завышение цен на оружие, предназначенное для Киева. Минобороны США переоценило его стоимость, в общей сложности, на два миллиарда долларов, об этом говорится в отчете генерального инспектора военного ведомства.

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Комментарии
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Eduard
А денежки Байдену иЗеленскому!
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